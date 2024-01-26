По мотивам прорыва Людмилы Киченок. Все украинки, игравшие в женских парных финалах ТБШ

В пятницу, 26-го января, состоялся полуфинальный матч открытого чемпионата Австралии по теннису, который сейчас проходит в Мельбурне. Тандем Людмилы Киченок (Украина) и Елены Остапенко (Латвия) осилил пару из Канады и Новой Зеландии Габриэла Дабровски / Эрин Райтлифф.

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Людмила Киченок впервые в своей карьере вышла в финал турнира Большого шлема в женской паре. Ранее в этом разряде ее максимальным достижением был полуфинал. Хотя она играла в финале и выигрывала его в миксте (Уимблдон).

Людмила Киченок – четвертая украинка в финале Grand Slam в женской паре. Ранее там также были :

Елена Татаркова – финал Уимблдона-1999 (в паре с Мариан де Свардт – поражение от Линдсей Девенпорт/Карина Морариу);

Катерина/Елена Бондаренко – финал Australian Open-2008 (победа над Викторией Азаренко/Шахар Пеер (-/Израиль).

Финальный матч с участием пары Людмилы Киченок состоится в воскресенье, 28-го января.