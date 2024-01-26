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В результате ракетного удара по Харькову погибла семья украинского регбиста

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В результате ракетного удара по Харькову погибла семья украинского регбиста

фото з відкритих джерел

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Во вторник, 23-го января, Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову. Были применены баллистические ракеты, а также ракеты С-300. Разрушениям подверглись Салтовский и Киевский районы города.

Во время этой ракетной атаки погибла жена и 8-летняя дочь мастера спорта по регби и регбилиг Владимира Машкина, - об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта Харьковской областной военной администрации.

Владимир сейчас защищает страну от захватчиков. На защиту Украины стал еще в начале полномасштабной войны. Он узнал о гибели жены и дочери, находясь на передовой.

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Владимир Машкин был игроком регбийного клуба "Легион XIII" в Харькове и сборной Украины по регбилиг. Семья жила в пятиэтажном доме по улице Проскуры. Утром 23-го января в него попала российская ракета. Тела жены и дочери Владимира Машкина достали из-под завалов вечером 23-го января.

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Источник:
Комітет молоді і спорту ВРУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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