Киченок прокомментировала выход в финал АО-2024 с Остапенко: Играла как словно с сестрой

Украинско-латвийская пара Людмила Киченок - Елена Остапенко прокомментировала свой выход в финал открытого чемпионата Австрии. В полуфинале Киченок/Остапенко победили пару из Канады и Новой Зеландии Габриэла Дабровски/Эрин Райтлифф.

- Вы впервые прошли в финал как пара. Как вам удалось все же вырвать эту победу?

Людмила : Сегодня игра шла то хорошо, то плохо, мы просто пытались бороться. И хотя на протяжении всего матча события разворачивались не так, как бы нам того хотелось, но каким-то образом нам удалось со всем справиться.



- Елена, это уже не первый финал на мэйджоре для тебя. Как ты считаешь, поможет ли твой опыт, или парный финал - это совсем другое дело?

Елена : Думаю, что мой финал состоялся уже очень давно. Да, опыт может помочь, приятно играть в финале. И на самом деле я получаю удовольствие от выступления в паре. Спасибо зрителям, что пришли.



- Лена, я вижу, что ты как теннисистка, которая играет одиночку, часто выполняешь все эти приемы, движения парного тенниса. Ты приседаешь, когда Людмила подает... Ты выступаешь и в одиночке, и в паре, значит ты в лучшей физической форме чем другие?

Елена : Иногда парная игра для меня - это как тренировка, но это в то же время и матч. Думаю, что выступления в паре помогают и моему теннису в одиночке. А так, я думаю, что мы пытаемся приспособиться, потому что на подаче не всегда ты точно знаешь, куда лучше сыграть, поэтому мне легче присесть у сетки, чем стоять в привычной позе.

- Людмила, ты часто играла со своей сестрой в паре. Можно ли сказать, что сейчас это немного как иметь еще одну сестру рядом? (все смеются)

Людмила : Да, однозначно. Я знаю Лену еще с того времени, как ей было 15 лет. Мы просто получаем удовольствие от нашего времени на корте. Мы также проводим много времени вместе. Так что, возможно... (смеется).



- И наконец-то. Какие мысли, эмоции по поводу следующего матча, финала турнира?

Людмила : Ох, это точно будет волнующий момент для меня. Будем просто бороться за каждый мяч, будем наслаждаться игрой, а там посмотрим.



- Будет ли какой-то особый план?

Елена : Конечно, нас ожидают сильные соперницы, поэтому легко не будет. Но быть в финале - это просто замечательно. Я думаю, что главное - это получить удовольствие от игры, потому что эта серия в Австралии нам уже удалась на отлично. Я выиграла одиночный титул, с Людмилой мы выиграли в паре, теперь в финале здесь... Это здорово. Поэтому никакого давления, надо просто наслаждаться матчем.

Финальный матч с участием пары Людмилы Киченок состоится в воскресенье, 28-го января.