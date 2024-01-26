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Украина вернула тела 77 своих погибших воинов

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Состоялась очередная репатриационная мера

Украина вернула тела 77 своих погибших воинов

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На подконтрольную территорию Украины возвращены тела 77 украинских защитников.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам реализации которой в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 Защитников Украины", - говорится в сообщении.

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