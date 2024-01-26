Украина вернула тела 77 своих погибших воинов
Состоялась очередная репатриационная мера
На подконтрольную территорию Украины возвращены тела 77 украинских защитников.
Читайте такжеПадение Ил-76: в ISW рассказали, как распропаганда использует ЧП для дискредитации Украины
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам реализации которой в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 Защитников Украины", - говорится в сообщении.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн