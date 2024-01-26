Ровно дожало Черкасских Мавп в выездном матче

БК Ривне-ОШВСМ одержал победу над Черкасскими Мавпами со счетом 94:89 в заключительном матче Суперлиги.

Старт матча выдался результативным, Смит у Ривне набрал все 9 первых очков команды, а Агафонов у Черкасских Мавп 7 из 9 при счете 9:9.

Команды шли ровно до перерыва, удачно действуя в атаке 24:21 в пользу Мавп после первой четверти.

Начало второй десятиминутки для Ровно оказалось неудачным, ведь команда пропустила 12 очков, а заработала лишь три. Черкасские Мавпы уверенно держали преимущество до большого перерыва.

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Третья четверть оказалась одной из самых ярких в матче. Черкасские Мавпы контролировали ситуацию, но все изменилось на последней минуте, где Артем Водолазский реализовал три подряд дальних и команды ушли с преимуществом Мавп +2 - 64:66.

Завершающая часть матча выдалась довольно эмоциональной. Команды по очереди выходили вперед, но за четыре минуты до конца Ривне удалось сделать два подряд перехвата, благодаря чему команда получила преимущество +5 и выиграли этот матч

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ривне-ОШВСМ — Черкасские Мавпы 94:89 (21:24, 17:24, 26:18, 30:23)