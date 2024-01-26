Впервые в истории Украины. Евгений Марусяк вышел в основной раунд ЧМ по прыжкам на лыжах с полетного трамплина
Украинец занял 35-е место
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Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк вышел в основной раунд чемпионата мира по прыжкам на лыжах с полетного трамплина в австрийском Бад-Миттерндорфе.
Также на ЧМ-2024 отобрался Виталий Калиниченко.
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Стоит отметить, что впервые сразу два украинца вышли в основной раунд соревнований, а Марусяк показал лучший финиш в истории страны - 35-е место.
Чемпионат мира в Австрии стал дебютным для Евгения Марусяка.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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