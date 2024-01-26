Впервые в истории Украины. Евгений Марусяк вышел в основной раунд ЧМ по прыжкам на лыжах с полетного трамплина

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк вышел в основной раунд чемпионата мира по прыжкам на лыжах с полетного трамплина в австрийском Бад-Миттерндорфе.

Также на ЧМ-2024 отобрался Виталий Калиниченко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стоит отметить, что впервые сразу два украинца вышли в основной раунд соревнований, а Марусяк показал лучший финиш в истории страны - 35-е место.

Чемпионат мира в Австрии стал дебютным для Евгения Марусяка.