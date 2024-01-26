Кристина Дмитренко: Медаль ЧЕ дает уверенность в себе
Украинка довольна проделанной работой
biathlon.com.ua
Сборная Украины завоевала первую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, благодаря Кристине Дмитренко.
После гонки биатлонистка поделилась впечатлениями от выигрыша и рассказала, что бронзовая медаль важна как для нее, так и для сборной Украины.
"Стартом я довольна. Эта медаль очень важна для меня. Она дает уверенность в себе, [говорит], что все сделанное было не зря. Она дает большой толчок к тому, что могу бороться - и я, и девочки, которые со мной в команде находятся. Эта медаль очень важна для тренеров, Украины. Поэтому я очень счастлива, что все же смогла порадовать всех этим попаданием в призовую тройку".
"Не разочаровалась, когда увидела, что я на третьем месте. Знала, что позади меня будут стартовать сильные девушки. Также тренер предупредил перед гонкой, что две норвежки будут стартовать в последней группе. Поэтому мне все, что оставалось - ждать финиша последней участницы. А так, сказать, что я сильно нервничала - нет. Выполнила все, что смогла, выложилась на трассе, на рубеже я сработала точно и быстро".
"Перед гонкой отказалась давать интервью, потому что если бы сказала, что нахожусь в хорошей форме и показала не очень хороший результат... Не люблю давать интервью перед гонкой, потому что во время нее все меняется. Там ты можешь чувствовать себя хорошо, а стартовать плохо. А когда чувствуешь себя не очень - наоборот результаты более благоприятные будут".
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