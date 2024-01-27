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Силы Обороны ликвидировали за сутки 770 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более четырех десятков техники уничтожены

Силы Обороны ликвидировали за сутки 770 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за прошедшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали 770 противников. Также они уничтожили 43 единицы техники захватчиков разного типа, в том числе шесть танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2024 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 381 370 (+770) человек,
  • танков ‒ 6271 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 9085 (+3) ед,
  • РСЗО – 972 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 660 (+0) ед,
  • самолетов – 331 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1845 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
  • специальной техники – 1433 (+8).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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