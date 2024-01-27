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Украинец Богачук будет драться за чемпионский титул WBC

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Украинец Богачук будет драться за чемпионский титул WBC

boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (23-1; 23 КО) проведет свой следующий поединок против американца Себастьяна Фундора (20-1-1; 13 КО).

Всемирный боксерский совет (WBC) решил, что на кону этого боя будет стоять полноценный титул по версии организации.

Отметим, что этим поясом ранее владел Джермелл Чарло, получивший статус "чемпиона в отпуске". Свою крайнюю защиту титула американец провел в 2022 году.

Бой Богачука и Фундора пройдет 30 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса Premier Boxing Champions.

Свой крайний поединок наш боксер провел в июле 2023 года, одолев гонца Патрика Аллоти нокаутом в первом раунде.

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