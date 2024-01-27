Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
Хорошая собачка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала своим подписчикам домашнего питомца. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Джокович
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