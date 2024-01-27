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Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца

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Хорошая собачка

Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала своим подписчикам домашнего питомца. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца - изображение 1

Напомним, ранее Джокович проиграл в полуфинале АО-2024.

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