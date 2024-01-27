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Украинская ПВО уничтожила все Шахеды во время ночной атаки РФ. Также россияне ударили Искандером

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Предварительно – без пострадавших

Украинская ПВО уничтожила все Шахеды во время ночной атаки РФ. Также россияне ударили Искандером

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь с 26 на 27 января россияне снова атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed 126/131. Силы ПВО уничтожили все четыре единицы.

Армия РФ запустила беспилотных из Приморско-Ахтарска. БпЛА были ликвидированы в Кировоградской области.

Отметим, что Шахеды летели над территорией Херсонской, Николаевской и вышеупомянутой Кировоградской области курсом на север.

Также россияне ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области. Этот удар был нанесен с Ростовщины. По предварительным данным – без пострадавших.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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