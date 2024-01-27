Костюк удивила болельщиков ярким красным платьем. Фото
Просто невероятная красота
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после неплохого выступления на Открытом чемпионате Австралии (1/4 финала) отдыхает и посещает ночные заведения. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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