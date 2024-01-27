  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Костюк удивила болельщиков ярким красным платьем. Фото
В тренде

Костюк удивила болельщиков ярким красным платьем. Фото

Общие новости
Обновлено

Просто невероятная красота

Костюк удивила болельщиков ярким красным платьем. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после неплохого выступления на Открытом чемпионате Австралии (1/4 финала) отдыхает и посещает ночные заведения. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото своего домашнего питомца.

По теме
yellow-arrow
Шевченко – о должности главы УАФ: У меня было желание взять на себя ответственность в такой сложной ситуации
yellow-arrow
Киченок в воскресенье утром будет бороться за парный титул Australian Open-2024
yellow-arrow
Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости