Нганну: Фьюри – фаворит в бою против Усика, но у Александра есть очень хорошие шансы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Камерунский боец, экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своим прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.
"Если я буду объективным, я назову Тайсона Фьюри (фаворитом – прим). Разумеется, я не сбрасываю Усика со счетов. Я знаю, что он может выиграть это сражение.
Есть очень хорошие шансы, возможно, даже очень. Но я по-прежнему выбираю Тайсона и все еще хочу, чтобы он выиграл, чтобы встретиться с ним в матче-реванше" – сказал Фрэнсис.
Напомним, что украинец Богачук
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