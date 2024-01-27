Нганну: Фьюри – фаворит в бою против Усика, но у Александра есть очень хорошие шансы

Камерунский боец, экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своим прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Если я буду объективным, я назову Тайсона Фьюри (фаворитом – прим). Разумеется, я не сбрасываю Усика со счетов. Я знаю, что он может выиграть это сражение.

Есть очень хорошие шансы, возможно, даже очень. Но я по-прежнему выбираю Тайсона и все еще хочу, чтобы он выиграл, чтобы встретиться с ним в матче-реванше" – сказал Фрэнсис.