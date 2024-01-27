Украинские стрелки Кулиш и Остапенко победили на турнире в Германии
Отличный результат, поздравляем
Украинские спортсмены, представители пулевой стрельбы Сергей Кулиш и Кристина Остапенко победили на турнире "H&N-Cup" в Мюнхене (Германия).
Украинский дуэт взял золото в смешанном разряде в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.
Наша пара выиграла квалификацию с результатом 630,2 и впоследствии подтвердила чемпионский класс во встрече за первое место, победив соперников из Норвегии (16:12).
Отметим, что у Остапенко также есть в своем активе золото в упражнении ГП-6.
Напомним, что ранее Костюк
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