В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек

Российская ДРГ утром субботы, 27-го января, расстреляла двух человек в Сумской области, сообщает Сумская областная районная администрация.

Жертвами стали брат и сестра из Хотинской общины. Убийство людей было циничным. Отмечается, что дом людей находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

Инцидент прокомментировал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх: