В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек
Брата и сестру
Getty Images / Global Images Ukraine
Российская ДРГ утром субботы, 27-го января, расстреляла двух человек в Сумской области, сообщает Сумская областная районная администрация.
Жертвами стали брат и сестра из Хотинской общины. Убийство людей было циничным. Отмечается, что дом людей находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.
Инцидент прокомментировал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх:
"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже продолжается не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись из опасных территорий вы сохраните свою жизнь".
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