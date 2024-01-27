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В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек

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Брата и сестру

В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российская ДРГ утром субботы, 27-го января, расстреляла двух человек в Сумской области, сообщает Сумская областная районная администрация.

Жертвами стали брат и сестра из Хотинской общины. Убийство людей было циничным. Отмечается, что дом людей находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

Инцидент прокомментировал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх:

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже продолжается не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись из опасных территорий вы сохраните свою жизнь".

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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