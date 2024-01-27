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Верняев показал, через что проходят украинские гимнасты во время тренировочного процесса. Видео

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Хорошие результаты трудно даются

Верняев показал, через что проходят украинские гимнасты во время тренировочного процесса. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Олег Верняев показал своим поклонникам тренировочный процесс. Наши гимнасты тяжело работают, чтобы демонстрировать высокие результаты на международных соревнованиях. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк удивила поклонников ярким красным платьем.

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