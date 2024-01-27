Киченок в воскресенье утром будет бороться за парный титул Australian Open-2024
Болеем за Надежду
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко сыграют финальный матч Открытого чемпионата Австралии. Их соперницами станет тандем Се Шувэй (Китай)/Элизе Мертенс (Бельгия).
Решающий поединок парного разряда Australian Open-2024 состоится завтра, 28 января. Матч пройдет на центральном корте – Australian Open Rod Laver Arena – первым запуском, ориентировочное время начала встречи – 06:00 по киевскому времени.
Напомним, что пара Киченок/Остапенко впервые сыграет в финале турнира серии Grand Slam. Надежда стала второй представительницей нашей страны, кому удалось дойти до решающего матча на "мейджоре". Ранее в 2008 году Australian Open в паре выиграли сестры Бондаренко.
Напомним, ранее Костюк
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