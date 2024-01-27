Шевченко – о должности главы УАФ: У меня было желание взять на себя ответственность в такой сложной ситуации
Он готов к сложной работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный глава УАФ Андрей Шевченко рассказал, почему решил баллотироваться на должность руководителя отечественного футбола.
“ – Андрей Шевченко, что заставило вас взяться за такую работу?
– Само желание взять на себя ответственность в такой сложной ситуации: я знаю, что это будет огромная работа, но чувствую ответственность.
– Когда вы решили?
– Когда мне представилась такая возможность, примерно полтора месяца назад. Ко мне уже обратились несколько сотрудников местных федераций, они хотели, чтобы я подумал об этом. Затем, когда назначен внеочередной избирательный съезд, было предложено это сделать. Мне нужно было некоторое время, чтобы подумать и принять.
– Вы выбрали должность тренера, сначала как тренера национальной сборной, а затем в "Дженоа".
– Но с начала войны, с февраля 2022-го года, я больше этого не делал. Я много раз бывал в Украине в других направлениях, чтобы помочь стране благотворительными инициативами. И еще больше осознал, что футбол и спорт оказывают огромное влияние на жизнь людей в целом, они могут обеспечить облегчение и покой: они могут обеспечить посттравматическое восстановление, ведь нет сомнений в том, что война – это огромная травма.
Увидев своими глазами трудности, в которых живут люди, я хорошо понимаю свою роль и то, что я могу сделать, чтобы помочь им", - сказал Шевченко в интервью La Repubblica.
Напомним, что Шевченко был избран главой УАФ на конгрессе ассоциации 25 января.
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