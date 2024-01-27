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КМ. Полесье - Сталь Мелец 1:1. Видеообзор матча

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Ничья с поляками

КМ. Полесье - Сталь Мелец 1:1. Видеообзор матча

polissyafc.com

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"Полесье" сыграло вничью с польской "Сталью" на сборах в Испании. Единственным голом за житомирян отметился защитник Артем Шабанов. Следующую игру "Полесье" сыграет против шведского "Кальмара" 2-го февраля.

Контрольный матч. Мурсия (Испания)
"Полесье" - "Сталь Мелец" 1:1
Голы: Шабанов 57 - Шкурин 26

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Полесье (Житомир) Сталь (Мелец)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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