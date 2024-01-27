КМ. Полесье - Сталь Мелец 1:1. Видеообзор матча
Ничья с поляками
polissyafc.com
"Полесье" сыграло вничью с польской "Сталью" на сборах в Испании. Единственным голом за житомирян отметился защитник Артем Шабанов. Следующую игру "Полесье" сыграет против шведского "Кальмара" 2-го февраля.
Контрольный матч. Мурсия (Испания)
"Полесье" - "Сталь Мелец" 1:1
Голы: Шабанов 57 - Шкурин 26
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн