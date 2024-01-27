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На воскресенье у клубов УПЛ запланированы четыре спарринга

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Календарь контрольных матчей

На воскресенье у клубов УПЛ запланированы четыре спарринга

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Клубы УПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. На воскресенье, 28-е января, у представителей УПЛ запланированы четыре спарринга.

Очередной товарищеский матч сыграет "Черноморец". Это уже будет его шестой спарринг на этом сборе. Соперник – "Струга" из Северной Македонии.

Второй контрольный матч проведет "Металлист 1925" – соперником выступит польский "Пяст". В первом спарринге зимнего антракта команда Виктора Скрипника проиграла "Вольфсбергу" 1:3.

"Кривбасс" 28-го января сыграет против "Виктории" из Плзеня.

Наконец, спарринг запланирован у "Шахтера". Его соперником будет именитый словенский клуб "Марибор".

Календарь всех контрольных матчей клубов УПЛ – здесь

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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