На воскресенье у клубов УПЛ запланированы четыре спарринга
Календарь контрольных матчей
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Клубы УПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. На воскресенье, 28-е января, у представителей УПЛ запланированы четыре спарринга.
Очередной товарищеский матч сыграет "Черноморец". Это уже будет его шестой спарринг на этом сборе. Соперник – "Струга" из Северной Македонии.
Второй контрольный матч проведет "Металлист 1925" – соперником выступит польский "Пяст". В первом спарринге зимнего антракта команда Виктора Скрипника проиграла "Вольфсбергу" 1:3.
"Кривбасс" 28-го января сыграет против "Виктории" из Плзеня.
Наконец, спарринг запланирован у "Шахтера". Его соперником будет именитый словенский клуб "Марибор".
Календарь всех контрольных матчей клубов УПЛ – здесь
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