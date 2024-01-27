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СМИ: Путин планирует продолжать войну в Украине до 2027-2028 годов

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СМИ: Путин планирует продолжать войну в Украине до 2027-2028 годов

regnum.ru

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Российский дикатор Владимир Путин планирует вести войну в Украине до 2027-2028 годов. Об этом пишет The Telegraph. Эксперты издания убеждены, что российский ВПК опасно и активно развивается. По данным Минобороны страны-агрессора, за 2023-й год Россия изготовила 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Производство танков увеличилось на 560%, а БТР – на 350%. Россия планирует производить два миллиона артснарядов в год, что вдвое больше, чем то, чего ожидали и прогнозировали западные спецслужбы.

"Добавьте к этому поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстановит огневое преимущество, которое имела в начале войны", - пишут журналисты.

Отмечается, что западные санкции не мешают России производить оружие, а лишь заставляют тратить дополнительные деньги на каждый компонент.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну по крайней мере три-четыре года", - отметило издание.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 22:03
Великий Байден: Это война на долгие годы!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 22:03
Великий Байден: Это война на долгие годы!
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
27.01.2024 в 21:42
Кровожерливі падли.
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