Под вечер Россия атаковала Полтавскую область ракетами

Под вечер субботы, 27-го января, Россия атаковала Полтавщину ракетами. В области была объявлена воздушная тревога.

"В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Россия наращивает свои мощности и готова вести войну до 2027-го - 2028-го годов.