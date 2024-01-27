Под вечер Россия атаковала Полтавскую область ракетами
Работала ПВО
росзмі
Под вечер субботы, 27-го января, Россия атаковала Полтавщину ракетами. В области была объявлена воздушная тревога.
"В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Россия наращивает свои мощности и готова вести войну до 2027-го - 2028-го годов.
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Источник:Полтавська ОВА
Опубликовал: Игорь Семйон
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