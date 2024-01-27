Глава украинской разведки заявил, что ни одна из сторон не может точно ответить, что случилось при падении Ил-76

В среду, 24-го января, в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Россия заявила, что на борту находились пленные воины ВСУ, которые готовились для обмена. В то же время украинская сторона заявила, что на 24-е января действительно готовился обмен, который в итоге не состоялся.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ, а также Генштаб сообщили о том, что продолжат держать под огневым контролем воздушные пути, которыми Россия обеспечивает свой оккупационный гарнизон.

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Официальной информации о том, кто был в самолете и что случилось, не поступало.

Сегодня, 27-го января, об инциденте высказался глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он сказал, что ни одна из сторон не может точно ответить, что случилось.

"Позиция Россия понятна, во всем обвинять Украину при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усыпанные трупами, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть, ситуация довольно-таки непонятная до конца", - сказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона. Его слова цитирует издание Ukraine NOW.

Отметим также, что Россия даже публиковала списки пассажиров, которые якобы погибли на борту. Но некоторых из тех, кто был в списках, украинская сторона, как оказалось, обменяла ранее.