Уход Хави из Барсы, первый автогол Миколенко и победа Реала с Луниным в воротах. Главные новости на 27 января

В 22-м туре Ла Лиги "Барселона" сенсационно и разгромно уступила "Вильярреалу" - 3:5. После домашнего поражения главный тренер "блауграны" Хави объявил, что летом покинет команду. По словам испанского наставника данное решение было обсуждено с президентом клуба Жоаном Лапортой. Текущий контракт Хави с "Барсой" действует до 2025-го года. Легендарный в прошлом полузащитник присоединился к "Барселоне" в ноябре 2021-го года. За это время Хави провел 122 матча во главе каталонцев.

Кризис каталонцев продолжается. В очередном туре испанского первенства "Барса" на своем поле не сумела обыграть "желтую субмарину". Гости первыми размочили счет и в начале второго тайма вели со счетом 2:0. Однако во второй половине встречи "сине-гранатовые" сумели собраться и совершить камбэк. Однако для взятия очков команде Хави этого не хватило. "Вильярреал" дважды поразил ворота каталонцев в компенсированное время и вырвал три очка. Это поражение стало вторым подряд для "Барсы". После поединка Хави объявил, что уйдет в отставку по окончании сезона.

В рамках 4-го раунда Кубка Англии "Эвертон" на своем поле принимал "Лутон Таун". Хоть и команды являются соседями по турнирной таблице АПЛ, поражение "ирисок" стало довольно неожиданным. Гости вырвали победу на 6-й компенсированной к основному времени минуте. В свою очередь Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на эту игру и провел на поле все 90 минут. Счет в поединке был открыт на 39-й минуте. К сожалению, забитый мяч пришел после автогола украинского защитника. Этот автогол стал первым для нашего легионера в футболке английского клуба. Аналитический портал WhoScored оценил игру 24-летнего Виталия в 6,4 балла, а Sofascore - в 6,7.

Команда украинского хавбека "Омония" не сумела победить "Пафос" в матче 21-го тура чемпионата Кипра. Безус вышел в стартовом составе на эту игру и открыл счет в поединке уже на 28-й минуте. Хоть и в итоге Роман отыграл все 90 минут, однако "Омония" по ходу встречи пропустила дважды и потеряла очки. Этот забитый мяч стал 10-м в текущей кампании для 33-летнего украинского легионера.

"Сливочные" не без проблем добыли три очка в выездном поединке с "Лас-Пальмасом". На старте второго тайма "желтые" открыли счет, однако в итоге, благодаря голам Винисиуса и Чуамени, мадридцы добыли три очка. Ворота "Реала" в этой встрече защищал Андрей Лунин. Украинский голкипер имел минимум работы и получил средние оценки от статистических порталов: 6,5 и 6,9 баллов, от WhoScored и Sofascore, соответственно. При этом главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти положительно оценил игру Андрея в этой встрече, в частности, отметив игру ногами нашего легионера. Этот матч стал 14-м для 24-летнего украинца в текущем сезоне в футболе "Реала".

В рамках 19-го тура чемпионата Германии леверкузенский клуб на своем поле расписал нулевую ничью с "Боруссией" Менхенгладбах. Подопечные Хаби Алонсо впервые в сезоне ушли с поля без забитого мяча. Несмотря на потерю очков, "Байер" сохранил за собой лидерство в Бундеслиге и опережает мюнхенскую "Баварию" на два очка.

Учитывая потерю очков "Ювентуса" и календарь других лидеров Серии А, "россонери" имели хорошие шансы вернуться в борьбу за Скудетто. В 22-м туре национального первенства Италии "Милан" на "Сан-Сиро" принимал "Болонью". "Дьяволы" первыми пропустили, однако сумели по ходу встречи отыграться и выйти вперед. Однако победу у подопечных Стефано Пиоли отобрал пенальти на 90+2 минуте, который реализовал Орсолини. При этом хозяева поля дважды не реализовали собственные 11-метровые удары. Сначала удар Жиру парировал вратарь, а позже Эрнандес попал в стойку... В итоге, как и прежде, у "Милана" третье место в таблице и 7 очков отставания от первого "Юве". При этом у второго "Интера" еще есть два матча в запасе.