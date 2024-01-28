За минувшую ночь россияне нанесли пять ракетных ударов по Украине и использовали восемь Шахедов

В ночь с 27 на 28 января россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха.

В общей сложности для атаки применили 13 средств. Восемь ударных БпЛА типа Shahed-136/131 было запущено из Приморско-Ахтарска. Две ракеты Искандер-М летели по Полтавщине из Воронежской области РФ, а три ЗКР С-300 по Донецкой области с территории временно оккупированной Донетчины.

“Атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону. О ликвидации последствий удара баллистикой сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших”, - говорится в отчете ВСУ.

Отметим, что вчера вечером угроза ударов “Шахедами” висели над Запорожской и Днепропетровскими областями.