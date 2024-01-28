За минувшие сутки на фронте произошло 79 боестолковений. Также оккупанты атаковали артиллерией более 100 н. п.

Силы Обороны продолжают защищать украинскую землю от русского нашествия. Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

Оккупанты совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

“В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура”, - говорится в отчете Генштаба.

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Более 100 населённых пунктов оказались под артиллерийским огнем армии РФ. Речь идет о городах и селах Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Больше всего атак россияне наносят на Авдеевском направлении.

“В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области”, - говорится в отчете.

Также враг сильно атакует Марьинское направление.

"На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак", - говорит Генштаб.

Кроме этого угрожающими являются Купянское, Бахмутское, Шахтерское и Запорожское направления.

В то же время, Силы Обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.