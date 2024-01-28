Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024

Украинско-латвийская теннисная пара Людмила Киченок/Елена Остапенко проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований они уступили Элиз Мертенс (Бельгия) и Се Шувэй (Тайвань).

Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 18 виннеров, 6 из 14 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк, 12 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Для Людмилы и Елены этот парный финал стал первым на турнирах серии Grand Slam. Киченок стала третьей украинкой, сыгравшей в финале "мейджора". В 2008 году Australian Open выигрывали сестры Бондаренко, а в 1999 году Елена Татаркова выступила в финале парного Уимблдона.

В прошлом году Людмила победила в смешанном разряде Уимблдона в паре с хорватом Мате Павичем.