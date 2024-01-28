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Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024

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Плохая игра от украинки и латвийки

Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-латвийская теннисная пара Людмила Киченок/Елена Остапенко проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований они уступили Элиз Мертенс (Бельгия) и Се Шувэй (Тайвань).

Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 18 виннеров, 6 из 14 использованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк, 12 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Для Людмилы и Елены этот парный финал стал первым на турнирах серии Grand Slam. Киченок стала третьей украинкой, сыгравшей в финале "мейджора". В 2008 году Australian Open выигрывали сестры Бондаренко, а в 1999 году Елена Татаркова выступила в финале парного Уимблдона.

В прошлом году Людмила победила в смешанном разряде Уимблдона в паре с хорватом Мате Павичем.

Напомним, что ранее определилась чемпионка Australian Open-2024 в женском одиночном разряде.

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Елена Остапенко Людмила Киченок Australian Open-2024
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