  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы Обороны уничтожили 740 россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
В тренде

Силы Обороны уничтожили 740 россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Общие новости

Также 74 единицы техники уже не помогут захватчикам

Силы Обороны уничтожили 740 россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали 740 россиян. Также они уничтожили 74 единиц техники.

Читайте такжеЗа минувшие сутки на фронте произошло 79 боестолковений. Также оккупанты атаковали артиллерией более 100 н. п.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 382 110 (+740) человек,
  • танков ‒ 6280 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 9097 (+12) ед,
  • РСЗО – 972 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 660 (+0) ед,
  • самолетов – 331 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1845 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед,
  • специальной техники ‒ 1436 (+3).
По теме
yellow-arrow
В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
yellow-arrow
Середа и команда: Кто представит Украину на чемпионате мира-2024 в прыжках в воду
yellow-arrow
Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если Украина проиграет войну, - заявление лидера венгерской партии
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости