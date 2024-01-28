Силы Обороны уничтожили 740 россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
Также 74 единицы техники уже не помогут захватчикам
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали 740 россиян. Также они уничтожили 74 единиц техники.
Читайте такжеЗа минувшие сутки на фронте произошло 79 боестолковений. Также оккупанты атаковали артиллерией более 100 н. п.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 382 110 (+740) человек,
- танков ‒ 6280 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 9097 (+12) ед,
- РСЗО – 972 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 660 (+0) ед,
- самолетов – 331 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1845 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед,
- специальной техники ‒ 1436 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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