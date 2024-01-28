Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если Украина проиграет войну, - заявление лидера венгерской партии
Разыгрались аппетиты
Orban
Венгрия имеет претензии на Закарпатье. Об этом заявил лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января. Политик заявил, что в случае потери Украиной государственности, Венгрия потребует Закарпатья для себя.
"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", - сказал Тороцкои.
Политик также заявил, что к войне в Украине привело давление "международных финансистов", а война, которая ведется, "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". По его словам, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет в своем распоряжении более десяти триллионов долларов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В то же время Ласло Тороцкои подчеркнул, что его партия выступает за немедленное прекращение огня в Украине, мир и переговоры.
Популярное сейчас
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024
- "Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR
- Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Комментарии 1