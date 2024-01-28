Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если Украина проиграет войну, - заявление лидера венгерской партии

Венгрия имеет претензии на Закарпатье. Об этом заявил лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января. Политик заявил, что в случае потери Украиной государственности, Венгрия потребует Закарпатья для себя.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", - сказал Тороцкои.

Политик также заявил, что к войне в Украине привело давление "международных финансистов", а война, которая ведется, "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". По его словам, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет в своем распоряжении более десяти триллионов долларов.

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В то же время Ласло Тороцкои подчеркнул, что его партия выступает за немедленное прекращение огня в Украине, мир и переговоры.