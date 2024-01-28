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Середа и команда: Кто представит Украину на чемпионате мира-2024 в прыжках в воду

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Середа и команда: Кто представит Украину на чемпионате мира-2024 в прыжках в воду

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Со 2 по 18 февраля состоится чемпионат мира по водным видам спорта в городе Доха (Катар).

Первыми борьбу за награды, а также лицензии на Олимпийские игры-2024 на мировом первенстве начнут представители прыжков в воду. В состав сборной Украины вошли:

Мужчины: Алексей Середа, Кирилл Азаров, Кирилл Болюх, Олег Колодий, Даниил Коновалов, Евгений Науменко;

Женщины: Ксения Байло, София Лыскун, Анна Письменская, Виктория Кесарь, Карина Глыжина.

Отметим, что прыгуны в воду будут соревноваться со 2 по 10 февраля в "Акватик-центр Хамад" в 13 видах программы.

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прыжки в воду Алексей Середа
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