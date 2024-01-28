Середа и команда: Кто представит Украину на чемпионате мира-2024 в прыжках в воду
Болеем за наших
Фото: Getty Images
Со 2 по 18 февраля состоится чемпионат мира по водным видам спорта в городе Доха (Катар).
Первыми борьбу за награды, а также лицензии на Олимпийские игры-2024 на мировом первенстве начнут представители прыжков в воду. В состав сборной Украины вошли:
Мужчины: Алексей Середа, Кирилл Азаров, Кирилл Болюх, Олег Колодий, Даниил Коновалов, Евгений Науменко;
Женщины: Ксения Байло, София Лыскун, Анна Письменская, Виктория Кесарь, Карина Глыжина.
Отметим, что прыгуны в воду будут соревноваться со 2 по 10 февраля в "Акватик-центр Хамад" в 13 видах программы.
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