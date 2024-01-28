Харлан показала, за кого болеет в финале Australian Open-2024. Фото
Все совершенно логично
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, за кого она и ее бойфренд, итальянец Луиджи Самеле болеют в финале Открытого чемпионата Австралии. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Надаль
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн