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Харлан показала, за кого болеет в финале Australian Open-2024. Фото

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Харлан показала, за кого болеет в финале Australian Open-2024. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, за кого она и ее бойфренд, итальянец Луиджи Самеле болеют в финале Открытого чемпионата Австралии. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала, за кого болеет в финале Australian Open-2024. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Надаль поздравил индуса Бопанна с победой на АО-2024.

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Ольга Харлан Australian Open-2024
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