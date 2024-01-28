Харлан показала, за кого болеет в финале Australian Open-2024. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, за кого она и ее бойфренд, итальянец Луиджи Самеле болеют в финале Открытого чемпионата Австралии. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Надаль поздравил индуса Бопанна с победой на АО-2024.