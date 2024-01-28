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Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото

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И стиль – просто бомба

Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская показала первые фото из Линца.

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