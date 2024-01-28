Магучих показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Фото
И стиль – просто бомба
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, что придает ей уверенность перед началом следующего сезона. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ястремская
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