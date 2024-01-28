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Богачук-Фундор: Опубликован официальный постер к чемпионскому поединку. Фото

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Это будет историческая для Украины битва

Богачук-Фундор: Опубликован официальный постер к чемпионскому поединку. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

30 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса Premier Boxing Champions состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Украинец Сергей Богачук (23-1; 23 КО) сразится за вакантный титул в противостоянии с американцем Себастьяном Фундором (20-1-1; 13 КО).

Один из промоутеров поединка Том Лефлер опубликовал официальный постер к чемпионскому поединку на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Богачук прокомментировал предстоящий поединок.

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