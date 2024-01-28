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Спикер Воздушных сил: У России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет

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Спикер Воздушных сил: У России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет

фото из свободных источников

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что у России осталось менее тысячи высокоточных дальнобойных ракет.

"По последним данным, это была примерно такая же цифра, как и в предыдущий период – около 900 высокоточных дальнобойных ракет. На том же уровне у них осталась отметка, потому что враг в течение тех трех комбинированных крупных атак с 29-го декабря по 8-го января применил большое количество ракет", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

В то же время спикер отметил, что Россия имеет запас ракет С-300, которыми способна бомбить города неподалеку от линии фронта, а также противокорабельные ракеты и другое менее точное оружие.

По словам Игната, Россия способна в месяц производить около сотни ракет:

"Около 100 ракет как это было в летние месяцы. Тоже тогда делали подсчеты, сколько они ракет изготавливают. Нам ГУР тогда сообщало, что около ста ракет. Ну и примерно такое же количество они запускали по нашему государству. Примерно так они возможно действуют и сейчас, чтобы не остаться ни с чем. Они не могут позволить себе выбросить больше ракет. Вы видите, что там и с "Калибрами" вопросы. "Калибров" применяются достаточно мало сейчас", - подытожил представитель Воздушных сил.

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Источник:
УНІАН
Опубликовал: Игорь Семйон
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