Братья венгров по маразму. Румыны тоже заявили о желании аннексировать Закарпатье
И не только
Фото - newsweek.ro
27-го января во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил, что Венгрия имеет претензии на Закарпатье. Политик отметил, что в случае потери Украиной государственности, Венгрия потребует Закарпатскую область для себя.
Не отстали от венгров и румыны. Лидер местной партии Клаудиу Тарзиу заявил о необходимости использовать "большие империи", которые воюют друг с другом, чтобы восстановить и сохранить Румынию. Под восстановлением политик имел в виду присоединение к Румынии части других государств, в частности – Украины.
"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Закарпатье, все, что было и есть румынской нации, должно вернуться в пределы государства. Молдова должна быть дома, в Румынии".
Тарзиу добавил, что "это идеальный план, о котором нам не позволено забывать, игнорировать или молчать".
Для таких амбиций политик даже готов пожертвовать перспективами Румынии в НАТО: Тарзиу сказал, что Румыния может выйти из Альянса, чтобы наладить отношения с Россией и заполучить себе часть Украины.
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