27-го января во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил, что Венгрия имеет претензии на Закарпатье. Политик отметил, что в случае потери Украиной государственности, Венгрия потребует Закарпатскую область для себя.

Не отстали от венгров и румыны. Лидер местной партии Клаудиу Тарзиу заявил о необходимости использовать "большие империи", которые воюют друг с другом, чтобы восстановить и сохранить Румынию. Под восстановлением политик имел в виду присоединение к Румынии части других государств, в частности – Украины.

"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Закарпатье, все, что было и есть румынской нации, должно вернуться в пределы государства. Молдова должна быть дома, в Румынии".

Тарзиу добавил, что "это идеальный план, о котором нам не позволено забывать, игнорировать или молчать".

Для таких амбиций политик даже готов пожертвовать перспективами Румынии в НАТО: Тарзиу сказал, что Румыния может выйти из Альянса, чтобы наладить отношения с Россией и заполучить себе часть Украины.