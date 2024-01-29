Враг атаковал Украину Шахедами и ракетами. Силы ПВО работали в четырех областях

В ночь на 29 января 2024 враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф., одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области - рф. и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.