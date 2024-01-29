ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 29.01.24.

За воскресенье, 28 января, было ликвидировано еще 1070 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 383180 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 25 ББМ и 16 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: