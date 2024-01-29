ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 113 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 29.01.24.
За воскресенье, 28 января, было ликвидировано еще 1070 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 383180 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 25 ББМ и 16 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11696 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 9113 (+16) ед,
- РСЗО - 972 (0) ед,
- средства ПВО - 660 (0) ед,
- самолетов - 331 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7049 (+8) ед,
- крылатые ракеты - 1846 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед,
- специальная техника - 1443 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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