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Европа без США не справится с поддержкой Украины, - Зеленский

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Президент Украины дал интервью немецкому телеканалу

Европа без США не справится с поддержкой Украины, - Зеленский

president.gov.ua

Новина українською

Европа без США не справится с поддержкой Украины, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Еще заявления:

  • 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас работают;
  • Мобилизация в Украине должна быть справедливой. Тем, кто 700 дней на фронте мало благодарности и денег, нужна демобилизация;
  • Случаи с ТЦК в Украине - недопустимы. Так не должно быть. Но говорить о "свободе личности", наблюдая из-за границы, тоже не правильно, гибнут только украинцы;
  • Я разочарован некоторыми лидерами Запада, потому что они ничего не сделали в 2014, чтобы не допустить полномасштабного вторжения;
  • Поддержка США вряд ли изменится, если даже Трамп выиграет выборы;
  • Любая война заканчивается и наша не исключение. россию можно остановить геополитически и финансово.
Читайте также СМИ: Путин планирует продолжать войну в Украине до 2027-2028 годов
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Источник:
Офіс Президента України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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