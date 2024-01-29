Европа без США не справится с поддержкой Украины, - Зеленский
Президент Украины дал интервью немецкому телеканалу
president.gov.ua
Европа без США не справится с поддержкой Украины, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
Еще заявления:
- 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас работают;
- Мобилизация в Украине должна быть справедливой. Тем, кто 700 дней на фронте мало благодарности и денег, нужна демобилизация;
- Случаи с ТЦК в Украине - недопустимы. Так не должно быть. Но говорить о "свободе личности", наблюдая из-за границы, тоже не правильно, гибнут только украинцы;
- Я разочарован некоторыми лидерами Запада, потому что они ничего не сделали в 2014, чтобы не допустить полномасштабного вторжения;
- Поддержка США вряд ли изменится, если даже Трамп выиграет выборы;
- Любая война заканчивается и наша не исключение. россию можно остановить геополитически и финансово.
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Источник:Офіс Президента України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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