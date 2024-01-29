ВИДЕО, как ССО разгромили два опорных пункта россиян на Запорожском направлении
Зачистка продолжается
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
На Запорожском направлении Силы Специальных Операций разгромили два опорных пункта россиян. Ликвидация вражеских пунктов была необходима для улучшения тактической ситуации, сообщают в ССО.
По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью.
Сообщается также, что операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг.
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Источник:Сили Спеціальних Операцій
Опубликовал: Игорь Семйон
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