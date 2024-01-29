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ВИДЕО, как ССО разгромили два опорных пункта россиян на Запорожском направлении

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Зачистка продолжается

ВИДЕО, как ССО разгромили два опорных пункта россиян на Запорожском направлении

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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На Запорожском направлении Силы Специальных Операций разгромили два опорных пункта россиян. Ликвидация вражеских пунктов была необходима для улучшения тактической ситуации, сообщают в ССО.

По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью.

Сообщается также, что операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг.

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Источник:
Сили Спеціальних Операцій
Опубликовал: Игорь Семйон
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