Рейтинг WTA. Пять украинок попали в топ-35. Это национальный рекорд

После открытого чемпионата Австралии, который закончился на выходных, WTA обновила рейтинг теннисисток. Изменили свои позиции и украинки.

Сразу пять представительниц Украины вошли в топ-35 рейтинга. Это случилось впервые в истории украинского тенниса.

(в скобках – место, на котором теннисистка находилась до обновления)

19 (23) - Элина Свитолина;

28 (37) - Марта Костюк;

29 (93) - Даяна Ястремская;

31 (33) - Леся Цуренко;

32 (30) - Ангелина Калинина.

Еще четыре украинки входят в топ-200:

135 (134) - Дарья Снигур;

136 (150) - Юлия Стародубцева;

175 (172) - Катарина Завацкая;

181 (135) - Екатерина Байндл.

Напомним, что Даяна Ястремская на Australian Open-2024 дошла до полуфинала, Марта Костюк – до четвертьфинала.