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Рейтинг WTA. Пять украинок попали в топ-35. Это национальный рекорд

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Такое случилось впервые в истории

Рейтинг WTA. Пять украинок попали в топ-35. Это национальный рекорд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После открытого чемпионата Австралии, который закончился на выходных, WTA обновила рейтинг теннисисток. Изменили свои позиции и украинки.

Сразу пять представительниц Украины вошли в топ-35 рейтинга. Это случилось впервые в истории украинского тенниса.

(в скобках – место, на котором теннисистка находилась до обновления)

  • 19 (23) - Элина Свитолина;
  • 28 (37) - Марта Костюк;
  • 29 (93) - Даяна Ястремская;
  • 31 (33) - Леся Цуренко;
  • 32 (30) - Ангелина Калинина.

Еще четыре украинки входят в топ-200:

  • 135 (134) - Дарья Снигур;
  • 136 (150) - Юлия Стародубцева;
  • 175 (172) - Катарина Завацкая;
  • 181 (135) - Екатерина Байндл.

Напомним, что Даяна Ястремская на Australian Open-2024 дошла до полуфинала, Марта Костюк – до четвертьфинала.

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Источник:
WTA
Опубликовал: Игорь Семйон
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