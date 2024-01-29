Рейтинг WTA. Пять украинок попали в топ-35. Это национальный рекорд
Такое случилось впервые в истории
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После открытого чемпионата Австралии, который закончился на выходных, WTA обновила рейтинг теннисисток. Изменили свои позиции и украинки.
Сразу пять представительниц Украины вошли в топ-35 рейтинга. Это случилось впервые в истории украинского тенниса.
(в скобках – место, на котором теннисистка находилась до обновления)
- 19 (23) - Элина Свитолина;
- 28 (37) - Марта Костюк;
- 29 (93) - Даяна Ястремская;
- 31 (33) - Леся Цуренко;
- 32 (30) - Ангелина Калинина.
Еще четыре украинки входят в топ-200:
- 135 (134) - Дарья Снигур;
- 136 (150) - Юлия Стародубцева;
- 175 (172) - Катарина Завацкая;
- 181 (135) - Екатерина Байндл.
Напомним, что Даяна Ястремская на Australian Open-2024 дошла до полуфинала, Марта Костюк – до четвертьфинала.
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Источник:WTA
Опубликовал: Игорь Семйон
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