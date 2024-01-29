ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине
Против страны Орбана могут быть применены санкции
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский Союз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии на случай отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине, сообщает The Financial Times.
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План включает угрозу отказа в финансовой помощи со стороны других стран ЕС, если Венгрия не изменит свою позицию по предоставлению Украине €50 млрд. на саммите 1 февраля. В частности, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта, и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.
Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".
Это может привести к снижению интереса инвесторов к Венгрии, вызвав потенциальные экономические проблемы, такие как потеря рабочих мест и замедление роста.
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