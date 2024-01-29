ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине

Европейский Союз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии на случай отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине, сообщает The Financial Times.

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План включает угрозу отказа в финансовой помощи со стороны других стран ЕС, если Венгрия не изменит свою позицию по предоставлению Украине €50 млрд. на саммите 1 февраля. В частности, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта, и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

Это может привести к снижению интереса инвесторов к Венгрии, вызвав потенциальные экономические проблемы, такие как потеря рабочих мест и замедление роста.