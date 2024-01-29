"Возвращать венгерской общине прежние права". Сегодня в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии

В понедельник, 29-го января, в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Ужгороде он встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Венгерский политик у себя на странице в фейсбук показал несколько фотографий из путешествия, подписав их: