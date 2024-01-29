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"Возвращать венгерской общине прежние права". Сегодня в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии

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Встретится с Кулебой и Ермаком в Ужгороде

"Возвращать венгерской общине прежние права". Сегодня в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии

Фото - Фейсбук Петера Сійярто

Новина українською

В понедельник, 29-го января, в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Ужгороде он встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Венгерский политик у себя на странице в фейсбук показал несколько фотографий из путешествия, подписав их:

"Отправляюсь в Ужгород, нас ждет долгий день. Нужно сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула свои прежние права".

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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ukrop68 (Львів)
29.01.2024 в 11:22
Я розумію,Кулеба,міністр закордонних справ,а що там буде робити фсбешний завгосп?!
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Комментарии 1
avatar
ukrop68 (Львів)
29.01.2024 в 11:22
Я розумію,Кулеба,міністр закордонних справ,а що там буде робити фсбешний завгосп?!
Ответить
0
0

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