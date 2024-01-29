Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине, - советник Орбана

Венгрия заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Европейским Союзом пакет помощи Украине.

Как напоминает издание, премьер-министр Виктор Орбан был ярым критиком финансовой и военной поддержки Украины со стороны ЕС и заблокировал пересмотр бюджета блока, что заставило лидеров разработать план Б и созвать экстренный саммит.

Главный политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан заявил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, свидетельствующее о готовности использовать бюджет ЕС для пакета помощи и выпустить общий долг ЕС для его финансирования, если другие "оговорки" были добавлены.

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В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

При этом в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии относительно пакета помощи для Украины.

Между тем, как пишет Financal Times, блок подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с предоставлением поддержки Киеву. Цель - нанести ущерб экономике Венгрии и заставить ее снять вето.