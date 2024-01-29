В Киев прибыли американские инспекторы для проверки предоставленной Украине помощи
Встреча будет способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью
twitter.com/USAmbKyiv
В Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США в понедельник, 29 января. Они будут проверять предоставленную Украине американскую помощь.
Об этом сообщает посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Рада снова приветствовать в Киеве трех Генеральных инспекторов из Министерства обороны, Государственного департамента и USAID", - написала Бринк.
Посол отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США.
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.
Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
Как сообщает The Guardian, тем временем Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.
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