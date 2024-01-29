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Зеленский хочет, чтобы соцпомощь от ЕС для беженцев поступала в бюджет Украины

Общие новости

А затем уже Украина распределяла эту помощь

Зеленский хочет, чтобы соцпомощь от ЕС для беженцев поступала в бюджет Украины

Sky News

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда Европа финансово поддерживает Украину, эти средства обычно остаются за рубежом. Помощь должна поступать в бюджет государства, после чего Украина сама распределяла бы эти деньги между людьми.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка в разговоре с Зеленским обратила внимание, что только в Германию из Украины выехали около 200 тыс. мужчин призывного возраста. Она спросила, не следует ли германскому правительству подумать о сокращении соцпомощи таким мужчинам, чтобы сэкономленными деньгами поддерживать Украину.

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"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент, например, какой-то человек уехал и находится за границей, и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости, где находится этот человек", - объяснил Зеленский.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день часть денег Украины осталась в Европе, поскольку их вывозили туда люди, которые бежали из дома от войны. Затем Европа начала поддерживать Украину на своей территории, и все деньги, которые шли в поддержку украинцев, оставались за границей в экономике того или иного государства.

"Деньги наши уехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (до этого, – ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовую поддержку украинцев, я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", - подчеркнул президент.

Он добавил, что решение о поддержке украинцев – это личное решение немцев и Германии.

Кроме того, Зеленский призвал не обобщать вопросы украинских беженцев, в частности мужчин.

По словам главы государства, "здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности уехать, есть люди не мобилизационного возраста, есть уехавшие раньше, есть студенты".

Президент поблагодарил украинцев, которые возвращаются домой, работают, платят налоги и таким образом поднимают экономику государства и помогают украинской армии.

Зеленский добавил, что "не может Олаф Шольц кого-то брать и возвращать (в Украину – ред.) или выталкивать" из Германии.

"Даже в отношении нарушителей мы должны действовать по закону", - резюмировал президент.

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Комментарии
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Полiccя (Житомир)
29.01.2024 в 18:16
Невже нема більше на чому красти???
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Комментарии 3
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Полiccя (Житомир)
29.01.2024 в 18:16
Невже нема більше на чому красти???
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
29.01.2024 в 18:14
А чому? Складно красти?
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.01.2024 в 17:26
Ага, на кишені Земародерів
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1
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