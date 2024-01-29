Зеленский: У Украины почти миллионная армия, а в Авдеевке заборы из трупов россиян

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина имеет 880 тысяч человек в армии, – это больше цифры в 617 тысяч россиян, которую озвучивал Владимир Путин как контингент России на войне против Украины.

Об этом Владимир Зеленский расскащал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мы благодарны тем, кто вернулся строить Украину, а не только воевать. В Украине очень много людей работают... У нас 880 тысяч (бойцов), у нас миллионная армия, а при этом у нас 30 миллионов граждан работают, а может и больше – сказать точно не могу, потому что мы не знаем: 6,5 или 7,5 миллионов человек выехали с начала".

Президент подчеркнул, что в Украине большая армия, но все, кто есть в стране, защищают Европу и мир на своих рабочих местах.

По мнению Зеленского, украинцы, которые выехали за границу, должны платить налоги и в Украине, а мужчины, которые выехали из страны незаконно, должны вернуться.

"Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона, которые мобилизационного возраста, были в Украине. И вопрос не в том, опять таки подтверждаю, что они все должны быть на фронте, – у нас большая армия, – вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и не вернулись. Они не вернулись на свою работу. Это их право. Но если они граждане Украины, они бы должны были платить налоги – желательно в Украину. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, нашим солдатам, которые нас защищают. И защищают не только Украину", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что власти других государств не должны возвращать тех, кто выехал из Украины незаконно, но должен работать закон.

Президент Украины также согласился, что Владимир Путин ведет войну на истощение. По его мнению, РФ не считает свои потери.

"Первый год войны Россия совсем не пользовалась, мне кажется, математикой и просто выбрасывала своих людей. Но они к ним относятся как к мясу. И я не уверен, что это истощение для них. Им все равно: 1, 2, 3 миллиона – сколько погибнет. И сейчас у нас есть, например, Авдеевка. Вы просто даже не представляете: это заборы из их людей, просто лежат люди на поле боя друг на друге – это уже заборы трупов, они их даже не забирают", - добавил президент.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 26 января заявил, что группировка российских войск в Украине насчитывает 617 тысяч человек. Проверить эту информацию невозможно.

В Украине заявляли о намерении мобилизовать и готовности подготовить к службе еще 500 тысяч человек. Хотя этой цифрой мобилизация может не ограничиться.