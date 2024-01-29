Усик: Готовлюсь к бою с Тайсоном Фьюри с тех пор, как он победил Кличко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как давно готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Мне не нужно вносить большие коррективы. Я готовлюсь к Фьюри уже на протяжении многих лет. С того времени, как он победил Владимира Кличко. Он про меня не знал, потому что я не такой известный человек в мире бокса. А я готовился и к Энтони Джошуа, и к нему с самого начала, как я стартанул в профессиональном боксе", — сказал Усик.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).