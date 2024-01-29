  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Готовлюсь к бою с Тайсоном Фьюри с тех пор, как он победил Кличко
В тренде

Усик: Готовлюсь к бою с Тайсоном Фьюри с тех пор, как он победил Кличко

Общие новости

Украинец не вносил глобальных изменений в тренировки

Усик: Готовлюсь к бою с Тайсоном Фьюри с тех пор, как он победил Кличко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как давно готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Мне не нужно вносить большие коррективы. Я готовлюсь к Фьюри уже на протяжении многих лет. С того времени, как он победил Владимира Кличко. Он про меня не знал, потому что я не такой известный человек в мире бокса. А я готовился и к Энтони Джошуа, и к нему с самого начала, как я стартанул в профессиональном боксе", — сказал Усик.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко: Сборная США – это очень серьезный соперник
yellow-arrow
Александр Усик четвертый раз стал отцом
yellow-arrow
У Зеленского заявили, что Залужного не уволили
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости