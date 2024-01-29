Александр Усик четвертый раз стал отцом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) в четвертый раз стал отцом.

У пары родилась девочка, которая весит 5 килограммов и имеет 58 сантиметров роста. Ее назвали Марией.

Жена боксера, Екатерина Усик, поблагодарила за поздравления с рождением дочери.

"Спасибо всем за поздравления. Спасибо нашим врачам", - написала Усик

Напомним, что у Александра и Екатерины уже есть трое детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.