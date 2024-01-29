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Александр Усик четвертый раз стал отцом

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Теперь у боксера два сына и две дочери

Александр Усик четвертый раз стал отцом

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) в четвертый раз стал отцом.

У пары родилась девочка, которая весит 5 килограммов и имеет 58 сантиметров роста. Ее назвали Марией.

Жена боксера, Екатерина Усик, поблагодарила за поздравления с рождением дочери.

"Спасибо всем за поздравления. Спасибо нашим врачам", - написала Усик

Напомним, что у Александра и Екатерины уже есть трое детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:17
молодец удачи во всём
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:17
молодец удачи во всём
Ответить
0
0

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