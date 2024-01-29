Шевченко провел встречу президентом НОК и главой Минмолодьспорта

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко в Доме футбола провел встречу с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

На встрече функционеры обсудили сотрудничество по развитию футбола в нашем государстве.

Отдельное внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в частности, подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.