Виталий Сачко: Сборная США – это очень серьезный соперник
Украинец поделился ожиданиями от предстоящего матча
Фото: ITF
Первая ракетка Украины Виталий Сачко высказался о матче против сборной США в Кубке Дэвиса.
"Честно говоря, ожидания у нас всегда самые большие, но соперник у нас очень непростой и мы это отлично понимаем. Надеюсь, что у нас с ребятами получится показать наш лучший теннис. Признаюсь, нетерпением жду этой встречи. Представлять Украину – это всегда честь и гордость для меня на протяжении всей моей жизни.
Сборная США – это очень серьезный соперник, не только для нас, но и для любой сборной. У них очень много опытных игроков, которые намного выше нас в рейтинге. Но в теннисе рейтинг за тебя не играет на корте, мяч круглый и случиться может все что угодно.
К сожалению, мы не можем сыграть этот матч дома, но надеюсь, что наши люди, проживающие в Литве, смогут прийти и поддержать нас в этом непростом матче.
Лично я физически чувствую себя хорошо, стараюсь постоянно поддерживать форму тренировками. С ребятами из сборной мы начинаем тренировки в воскресенье. Все постоянно тренируются, так что, я думаю, у них тоже все в этом плане хорошо".
Напомним, что поединок Кубка Дэвиса между сборными Украины и США пройдет 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.
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